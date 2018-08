Mönchengladbach: Tag der offenen Tür im Herzpark Hardter Wald

Mönchengladbach Die Klinik Herzpark Hartderwald lädt für Mittwoch, 29. August, zum Tag der offenen Tür. Zahlreiche namhafte Referenten sind dabei zum Thema „Herz außer Takt“.

(elco) Im Vorfeld der Herzwochen 2018 veranstaltet die Reha-Klinik Herzpark Hardterwald in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung am Mittwoch, 29. August, von 14 bis 18.30 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ auf dem Klinikgelände an der Louise-Gueury-Straße 400. Die Veranstaltung steht unter der fachlichen Leitung der Chefärztin des Herzparks: Lolita Bleckmann ist Fachärztin für innere Medizin / Kardiologie – Sozialmedizin.