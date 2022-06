Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach : Wirtschaftswissenschaften am Tag der offenen Tür erkunden

Wirtschaftswissenschaften am Tag der offenen Tür erkunden

Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der größte Fachbereich der Hochschule Niederrhein zeigt Studieninteressierten sein Angebot. Das reicht unter anderem von Betriebswirtschaft bis zum neuen Studiengang für Cyber Security Management.

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist mit 3200 Studierenden der größte der Hochschule Niederrhein . Aktuell sind dort 45 Professorinnen und Professoren tätig. Darüber hinaus sind mehr als 60 Lehrbeauftragte aus Wirtschaft und Industrie in der Lehre eingesetzt. Nun lädt die Hochschule für den heutigen Dienstag, 14. Juni, zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte können sich zwischen 9.30 und 16 Uhr über die unterschiedlichen angebotenen Studiengänge informieren.

Bachelor-Studiengänge (in Vollzeit) gibt es etwa für Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Steuern und Wirtschaftsprüfung und Cyber Security Management. Als Master-Studiengänge (Vollzeit) werden unter anderem Business Management, Wirtschaftsinformatik und Cyber Security Management angeboten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Teilzeit-Studiengänge, duale und triale Studiengänge, berufsbegleitende und englischsprachige Angebote. Der Fachbereich setzt „auf handlungsorientierte Lehrformen und Projektarbeiten in Kooperation mit der Wirtschaft und gewährleistet so eine praxisorientierte Ausbildung“.