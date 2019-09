Valensina : Wie der Saft in die Flasche kommt

Mönchengladbach Bei Valensina konnten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Bei bestem spätsommerlichem Wetter bereitete der Saftproduzent Valensina seinen Besuchern einen Tag der offenen Türe der Extraklasse. Der erste Hingucker beim Betreten des Geländes in Giesenkirchen: eine stilechte Cocktailbar, in der Drinks gezaubert wurden, mit denen die Besucher im Anschluss gemütlich in passenden Strandliegen das Treiben des Festes beobachten konnten.

Besonders interessant und aufschlussreich ist bei großen Produktionsfirmen ja meist auch der Blick hinter die Kulissen. Und genau deswegen bot das Unternehmen an diesem Tag kleine Werksführungen an. Bei diesen konnten Wissensdurstige hautnah erfahren, wie aus frischen Orangen ein natürlicher Fruchtsaft wird. „Das ist echt klasse, da kann man sehen, wie das, was wir im Supermarkt kaufen, tatsächlich hergestellt wird“, sagte Besucherin Marlene Jansen.

Auch über das Thema Kühlkette sprach Müller: „Sie merken, bei uns ist es ziemlich kalt. Das liegt daran, dass die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Die fertig abgefüllten Flaschen werden in Kartons auf Paletten verpackt und dann ebenfalls in einem Kühllaster an die Supermärkte transportiert. Das ist für die Qualität unserer Produkte entscheidend, und darauf müssen und möchten wir natürlich viel Wert legen.“ Um in den Genuss des am meisten verkauften Valensina-Saftes zu kommen, bekam jeder Besucher am Ende eine an diesem Tag abgefüllte Flasche Orangensaft mit nach Hause.