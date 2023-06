Tag der offenen Tür in Mönchengladbach Flughafen MGL öffnet seine Pforten

Am Sonntag, 18. Juni, 11 Uhr, startet das Programm. Der Eintritt ist frei. An Ständen können sich Interessierte über den Wirtschaftsstandort informieren, sich einen Eindruck vom Gelände machen und Luftfahrzeuge bestaunen. Sie können den Flughafen dabei auf unterschiedliche Weise erkunden, zum Beispiel per Busrundfahrt (zwei Euro pro Person) über das Gelände oder bei einem Rundflug per Helikopter oder Flugzeug. Tickets können am Eventtag erworben werden.