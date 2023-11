Veranstaltung in Mönchengladbach Wie Helfer in Notsituationen gefestigt bleiben

Wer Menschen helfen will, die am Abgrund stehen, muss selbst einen sicheren Stand haben. Diese Aussage, getätigt beim Tag der Notfallseelsorge in der Bischöflichen Marienschule in Mönchengladbach, umschreibt nach den Worten von Pfarrer Ulrich Meihsner das Ziel, das vermittelt werden soll.