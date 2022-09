Autofreie Bismarckstraße in Mönchengladbach : Tag der Mobilität fällt fast ins Wasser

Mönchengladbach Einmal im Jahr wird der Autoverkehr von der Bismarckstraße verbannt. Radfahrer und Fußgänger erobern am Sonntag der Mobilitätswoche die Verkehrsachse. So war es in anderen Jahren. Doch diesmal blieb die gesperrte Fläche wetterbedingt nahezu leer.