Mönchengladbach: Tag der Mobilität am 16. September

Mönchengladbach Auf einem 300 Meter langen Teilstück der Bismarckstraße zeigen Aussteller am 16. September, wie umweltfreundliche und smarte Mobilität der Zukunft aussehen kann. Veranstalter ist die Stadt.

(angr) Entspannt mit dem Fahrrad über die Bismarckstraße fahren, einfach mal über den Asphalt dieser Hauptverkehrsader im Zentrum flanieren – das geht nur am 16. September. An diesem Tag nämlich veranstaltet die Stadt auf einem 300 Meter langen Abschnitt auf der Bismarckstraße den Tag der Mobilität. Dafür ist die Straße für diesen Sonntag autofrei. Von 11 bis 17 Uhr dreht sich dann alles um nachhaltige Mobilität. Zum Auftakt der Europäischen Woche der Mobilität (16. bis 22. September 2018) will die Stadt Bürger auf informative und unterhaltsame Art und Weise für das Thema umweltfreundliche Mobilität und mehr saubere Luft in ihrer Stadt sensibilisieren.