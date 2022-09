Aktion in Mönchengladbach : Das bietet der Tag der Jugendfeuerwehr am Grenzlandstadion

Das bietet der Tag der Jugendfeuerwehr am Grenzlandstadion

Aktion in Mönchengladbach

Alle acht Gruppen der Jugendfeuerwehr werden sich am Grenzlandstadion treffen. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Acht Gruppen junger Feuerwehrleute treten spielerisch gegeneinander an, um den Teamgeist zu fördern. Was genau auf dem Programm steht.

Die Jugendfeuerwehr Mönchengladbach veranstaltet am kommenden Samstag, 17. September, einen Aktionstag auf dem Gelände des Grenzlandstadions. Die acht Gruppen der Jugendfeuerwehr planen jeweils ein Spiel, das von den rund 130 Teilnehmern in gemischten Gruppen durchgespielt wird. So soll der Kontakt und der Teamgeist unter den Mitgliedern der verschiedenen Jugendfeuerwehrgruppen gefördert werden. „Das ist nach den Einschränkungen der Pandemie, die keine gemeinsamen Aktionen zuließ, besonders wichtig“, betont Mönchengladbachs Feuerwehrchef Dirk Schattka.