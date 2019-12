An Bedürftige : Tafel gibt 1577 Weihnachtspäckchen aus

Mönchengladbach Der Andrang war groß, als Bedürftige bei der Mönchengladbacher Tafel Weihnachtspakete abholen konnten. Bürger hatten Geschenke gespendet



Aktion wird angenommen Seit 13 Jahren ist es eine schöne Aktion der Tafel, Familien und Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, die Weihnachtstage freundlicher zu gestalten. Letztlich geht es darum, Bürger, denen es gut geht, darum zu bitten, zum Fest der Liebe mit jenen zu teilen, die es nicht so gut haben. „Die Aktion wird angenommen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder über 1500 Pakete erhalten“, sagt Monika Bartsch.

Anstieg Die Anzahl der Menschen, die die Angebote der Tafeln nutzen, sei innerhalb eines Jahres um zehn Prozent gestiegen, so meldete in den vergangenen Tagen die „Tafel Deutschland“. So sei bei Senioren, die Rente oder Grundsicherung im Alter beziehen, der Anstieg mit 20 Prozent dramatisch. Niedrige Renten sind damit nach Langzeitarbeitslosigkeit der zweithäufigste Grund, eine Tafel aufzusuchen. Dies sind Zahlen, die Monika Bartsch für die Mönchengladbacher Tafel nicht bestätigen kann. „Natürlich stellen auch wir einen Anstieg fest, gerade bei Rentnern, die bei uns einen Anteil von einem Drittel der Kunden ausmachen, doch 20 Prozent sind es nicht.“ Bartsch spricht von einer großen Bereitschaft der lokalen Einzelhändler, Supermärkte und privaten Spender, dafür zu sorgen, dass immer Lebensmittel zur Verfügung stehen: „Wir schaffen es immer noch, genügend Lebensmittel zu bekommen und deshalb danken wir unseren Unterstützern im lokalen Markt. Unser Dank geht auch an die Stiftungen, die immer für uns da sind und ebenso an die Stadt, die uns mietfrei in den Räumen arbeiten lässt.“

Neues Projekt Die Tafel hat ein neues Projekt in Angriff genommen. In Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden, Begegnungsstätten und dem Amt für Altenhilfe werden bedürftige Menschen erfasst und der Bedarf an Lebensmitteln ermittelt. Dafür stellt die Tafel an sie überwiesene, zweckgebundene finanzielle Spenden zur Verfügung und kauft entsprechend Lebensmittel ein.