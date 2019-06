In den Nordpark umgezogen : Ein neuer Hubwagen für die Tafel

Mönchengladbach Die Schaffrath Stiftung unterstützt die Arbeit der Ehrenamtler, die neuerdings in Räumen der Red Box beheimatet sind. Neben dem Hubwagen gab es noch eine zweite nützliches Maschine.

Es waren viele ehrenamtliche, helfende Hände nötig, um den Umzug der Mönchengladbacher Tafel in die neuen Räume der ehemaligen Bundeswehrhalle zu bewerkstelligen. Seit dem 6. Mai werden nun die Lebensmittel, die mit Transportern und Kühlwägen von den Supermärkten im Umkreis eingesammelt werden, an einer Laderampe an der Red Box ausgeladen und von dort in die Kühlräume transportiert. Dazu ist ein Hubwagen unerlässlich, der jedoch bisher im Bestand fehlte.