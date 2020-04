Nothilfe-Konzept in Mönchengladbach : Tafel gibt jetzt Gutscheine an Bedürftige aus

Mönchengladbach Wegen der Pandemie und der Infektionsgefahr musste die Lebensmittelausgabe vor zwei Wochen gestoppt werden. Deshalb wird nun eine Nothilfe-Aktion gestartet.

Um sie zu lindern, startet die Tafel jetzt kurzfristig eine Nothilfe-Aktion. Sie gilt in der ersten Phase zunächst für die Monate April und Mai. Um den Anordnungen der Behörden zur Kontaktsperre zu genügen, wurde ein neues Konzept entwickelt. Kernidee ist, den Kunden keine Lebensmittel vor die Haustür zu stellen, sondern ihnen Geld in Gestalt von Wertgutscheinen an die Hand zu geben. „Die Gutscheine sind ausschließlich zum Einkauf von bestimmten Lebensmitteln und Gebrauchsartikeln bestimmt. Tabakwaren und alkoholische Getränke sind nicht erlaubt. Eine Auszahlung in Geld ist ausgeschlossen. Und übertragbar sind sie auch nicht“, sagt Monika Bartsch.