Unerwartete Lieferung Mönchengladbacher Tafel erhält Vorräte der Aktivisten aus Lützerath

Als die Mitarbeiter der Tafel in Mönchengladbach einen Anruf der Polizei aus Lützerath bekamen, dürften sie zunächst etwas verwundert gewesen sein. Doch am Ende war es Grund zu großer Freude, wie die Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel, Monika Bartsch, berichtet. Da sei jemand auf Zack gewesen, sagt sie: „Statt die Lebensmittel, die Aktivisten dort gelagert hatten, unter den Trümmern zu begraben, boten sie uns die Lebensmittel an, damit wir sie an Bedürftige weitergegeben können.“ Und noch mehr als das: Uniformierte Polizisten brachten diese bei der Räumung sichergestellten haltbaren Lebensmittel am vergangenen Donnerstag bei der Tafel im Nordpark vorbei, erzählt Bartsch weiter. Ein ganzer Sprinter voller Konserven auf Paletten, Nudeln in großen Säcken und Müsli sei das gewesen. „Und beim Ausladen haben sie uns auch geholfen“, berichtet Bartsch von der Aktion.