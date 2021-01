Verfolgungsjagd in Mönchengladbach : Täter wollten Geldautomaten sprengen

Verfolgungsjagd in Mönchengladbach

Am Tatort wurden von der Polizei Spuren gesichert. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Männer flüchteten mit hohem Tempo in einem dunklen Audi. Sie hatten in einer Bankfiliale zwei Automaten und die Eingangstür beschädigt. Geld konnten sie jedoch nicht erbeuten.

Die Polizei ist in der Nacht zu Donnerstag um 3.18 Uhr zur Burgmühle in Mönchengladbach-Odenkirchen gerufen worden. Ein Security-Mitarbeiter hatte sich gemeldet, der berichtete, dass in der Sparkassen-Filiale der Alarm ausgelöst worden sei. Die Eingangstür sei gewaltsam geöffnet worden und es gebe Bewegungen im Foyer. Die Polizei schickte sofort Streifenwagen.