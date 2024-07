Aus Firmenautos und Garage Täter stehlen hochwertiges Werkzeug

Die Polizei meldet, dass unbekannte Täter mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17. Juli, in Windberg und Venn zwei Autos und eine Garage aufgebrochen und unter anderem Werkzeuge gestohlen haben. An der Kärntner Straße in Windberg stellte ein Arbeiter am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr fest, dass an seinem Firmenwagen (einem schwarzen VW Transporter) die Heckscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeug fehlten hochwertige Akku-Werkzeuge der Marke Makita, unter anderem eine Bohrmaschine, ein Flex-Gerät und ein Akkuschrauber. Der Zeuge hatte das Fahrzeug am Vortag gegen 16.30 Uhr abgestellt.