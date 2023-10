Diebstahl in Mönchengladbach Täter nach Diebstahl eines E-Scooters gefasst

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Donnerstag, 5. Oktober, einen 36-Jährigen festgenommen, der kurz zuvor auf der Hindenburgstraße einen E-Scooter gestohlen hatte. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 11.15 Uhr hatte ein Passant bemerkt, wie sich der Tatverdächtige vor einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße an einem abgestellten E-Scooter zu schaffen machte, der augenscheinlich nicht ihm gehörte. Als der Mann auf dem E-Scooter in Richtung Hauptbahnhof fuhr, meldete der Zeuge den Vorfall der Polizei und gab eine Täterbeschreibung durch.