Tierquälerei in Mönchengladbach : Täter köpfen vier Hühner in Kleingartenanlage

Täter köpfen vier Hühner in Kleingartenanlage

Tierquälerei in Mönchengladbach

Unbekannte enthaupteten in Mönchengladbach vier Hühner und ließen die toten Tiere liegen. Foto: dpa/Jan Woitas

Mönchengladbach War es die pure Lust am Töten? Die enthaupteten Tiere wurden auf jeden Fall am Boden liegen gelassen. Die Polizei Mönchengladbach ermittelt unter anderem wegen Hausfriedensbruch sowie einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 25. Januar, 13 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr. Die Täter betraten laut Polizeibericht unbefugterweise ein Kleingartenareal an der Reyerstraße, in dem sich mehrere Hühner befanden. Als sie den Bereich wieder verließen, hatten sie vier Hühner mit einem unbekannten Gegenstand enthauptet. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es zumindest wahrscheinlich, dass sich die Tat in der Abend- oder Nachtzeit ereignet hat.