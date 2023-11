Einbrüche in Mönchengladbach Täter erbeuten Geld, Monitore und Spielkonsole

In der Nacht zu Dienstag, 14. November, sind Unbekannte zwischen 23 und 4 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lehwaldstraße eingebrochen. Sie entwendeten eine Spielkonsole und zwei Handtaschen mit persönlichen Dokumenten. Noch ist nicht bekannt, wie sich die Einbrecher Zugang zu einer Tiefgarage verschafften. Auf jeden Fall gelangten sie von dort aus über eine Zugangstür in das Wohnhaus.