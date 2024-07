Kriminalität in Mönchengladbach Täter bedrohen Fußgänger mit einem Messer

An der Oberheydener Straße im Stadtteil Heyden haben zwei Männer am Samstag, 29 Juni, gegen 14.15 Uhr einen 45-Jährigen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Portemonnaies erpresst. Eigenen Angaben zufolge war der 45-Jährige zu Fuß unterwegs und befand sich ungefähr in Höhe der Bushaltestelle Gasstraße, als sich ihm zwei Männer in den Weg stellten. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand und forderte ihn auf, ihnen sein Geld zu geben; der andere umrundete ihn und trat ihm von hinten gegen die Fersen. Der 45-Jährige gab ihnen sein Portemonnaie, mit dem die beiden Täter in Richtung Rheydter Innenstadt davonliefen.