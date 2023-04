Geflüchteter steht vor der Gesellenprüfung Wie sich Omar Rshedat in Mönchengladbach integriert hat

Als Omar Rshedat siebzehn Jahre alt war, musste er fürchten, zum Militär eingezogen zu werden. Die Eltern aber hätten gesagt, es wäre ihnen lieber, ihr Kind in Sicherheit zu wissen, als es beerdigen zu müssen. Da hatte der Vater schon Tatsachen geschaffen und alle Wertgegenstände verkauft, um dem Sohn die Flucht zu finanzieren. Der musste sich als Minderjähriger allein durchschlagen. Vier Wochen lang war er unterwegs – mit Zug oder Bus, oft auch zu Fuß. Er wäre gerne nach Österreich gegangen, da dort ein Teil der Familie ein Zuhause fand. Doch das ging nicht, und so kam Rshedat 2015 nach Deutschland. Auf der gefährlichen Reise war ihm alles gestohlen worden, was er bei sich trug. „Alle meine Sachen, mein Handy waren weg. Ich kam hier an nur mit den Klamotten auf dem Leib“, sagt der 25-Jährige. Erste Station war ein Flüchtlingsheim in Dortmund.