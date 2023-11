Kreissynode des ev. Kirchenkreises Gladbach-Neuss Warum sich die evangelische Kirche verändern muss

Denker hatte den Initiativantrag „Stellung beziehen gegen Antisemitismus in jeglicher Gestalt“ eingebracht. Es sei nicht sein Anliegen gewesen, noch ein Friedenswort zu sprechen, erklärte der Superintendent, sondern deutlich zu machen, worauf die Kirchenmitglieder zu achten hätten. Es gehe um Wachsamkeit, einen guten Sprachgebrauch und ein friedliches Miteinander. Der Leitgedanke bleibe: „Mit Israel auf eine neue Erde und einen neuen Himmel hoffen.“ Mit Blick auf das Kriegsgeschehen in Israel und der Ukraine sei es Pflicht der Christen sein, sich der Menschen in Not anzunehmen.