Gastronomie in Mönchengladbach : Eine neue Adresse für Sushi-Liebhaber

Im Juli 2022 hat das Sushi-Restaurant mit Außenterrasse gegenüber vom Museum Abteiberg eröffnet. Foto: Garnet Manecke

Mönchengladbach Die japanische Küche hat My Quyen Phan Thi und ihren Mann The Nghiep Vu schon immer fasziniert. In ihrem Restaurant Yakii bringen sie die asiatischen Aromen nun nach Mönchengladbach.