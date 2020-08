Eröffnung in Mönchengladbach trotz Corona : „Bei uns im Geschäft ist die Welt noch in Ordnung“

Mönchengladbach Susanne und Lilly Marie Inderfurth eröffnen mitten in der Corona-Zeit ihr Geschäft. Angst haben sie deshalb nicht. Ganz im Gegenteil.

Susanne Inderfurth ist optimistisch. Sie will am Donnerstag ihr Geschäft eröffnen. Ein Wagnis während einer Pandemie? Findet die 55-Jährige nicht. Auch wenn andere Geschäftsinhaber von massiven Einsatzbußen geplagt sind – Inderfurth ist sicher, dass ihre Idee zündet. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly Marie hat sie alles hergerichtet, um ihren kleinen Laden der schönen Dinge zum Startdatum tipptopp zu haben. Die zwei Frauen sind bereit.

Als sie dann an der Goethestraße sah, dass der alte Kiosk leer steht und ein Zu-verkaufen-Schild im Fenster klebte, zögerte sie nicht lange. „Lilly und ich haben so etwas schon immer machen wollen. Wir haben alles gemeinsam geplant, haben den gleichen Geschmack, waren uns bei allem sofort einig“, berichtet Susanne Inderfurth. An dem Tag also, als sie das Schild sah, aber keine Telefonnummer, wollte sie beim benachbarten Geschäft fragen, ob dort jemand Kontaktdaten hätte. „In dem Moment kam jemand mit einem Hund heraus.“ Nach einem kurzen Gespräch sei klar gewesen: Der Hund heißt Smilla. „Und dem Hund zu Ehren haben wir das Geschäft Fräulein Smilla genannt.“