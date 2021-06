Sommerferien in Mönchengladbach : „Summer School“ für Kinder im Museum Abteiberg

Mönchengladbach In den Sommerferien gibt es eine Kreativwerkstatt. Anmeldungen beim Museum Abteiberg sind ab jetzt möglich. Die Plätze sind begrenzt.

Man kann die Workshops einzeln buchen oder als Paket mit Rabatt. Ein Mittagssnack ist im Preis enthalten. In der zweiten Ferienwoche gibt es einen festen viertägigen Malerei-Workshop. Das ganze Programm findet man unter www.museum-abteiberg.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb empfiehlt das Team des Museums Abteiberg, möglichst frühzeitig einen Platz zu buchen. Das geht über das Buchungsportal auf www.museum-abteiberg.de, telefonisch unter 02161 252636 oder per Mail an Henrike Robert, [email protected] Bezahlen kann man an der Museumskasse am Tag des Workshops. Wenn nötig, würden die Angebote an die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen angepasst, heißt es in der Ankündigung des Museums Abteiberg.