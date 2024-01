Bedarf in Mönchengladbach steigt Stadt sucht Laien-Dolmetscher

Außerdem stärken sie mit der Tätigkeit die Teilhabe der Menschen mit internationaler Familiengeschichte am gesellschaftlichen Leben, heißt es dazu. Aufgrund von besonders stark gestiegenen Zahlen von Geflüchteten in der Stadt werden auch mehr Übersetzer benötigt. Sie begleiten und unterstützen beispielsweise bei Schulanmeldungen oder auch bei Terminen in städtischen Beratungsstellen und übersetzen für sie. Im vergangenen Jahr war der Pool dieser Kräfte in Mönchengladbach bereits auf rund 100 gewachsen.