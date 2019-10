Dogtalent-Casting bei der Hundemesse : Gladbach sucht den Super-Hund

Mönchengladbach Mehr als 70 Aussteller präsentierten bei der „Hundemesse“ im Kunstwerk ihre Produkte. Der Talentwettbewerb war ein Höhepunkt.

Eigentlich wollte Jacqueline Strüber nur gemütlich mit ihrer Schwester und ihrer Mutter über das Messegelände laufen und sich die Stände anschauen. Doch es braucht nur wenige Minuten und ein bisschen Überzeugungsarbeit des Moderators, da steht die 26-Jährige plötzlich auf einer großen Bühne und präsentiert vor den anderen Besuchern, was sie und ihr schwarzer Continental Bulldog schon alles zusammen gelernt haben.

Und das ist eine Menge: Der vierjährige Hund mit dem Namen „Kleiner Muck vom Kellergeist“ folgt seiner Besitzerin auf Schritt und Tritt. Er schmiegt sich an ihre Jeanshose, streckt den Kopf nach oben, dreht sich schnell um die eigene Achse, kriecht über den Boden, springt in die Luft oder krabbelt zwischen ihren Beinen hindurch. Den Blick hat er dabei immer aufmerksam auf Strüber gerichtet, nur manchmal lässt er sich von den Geräuschen des Mikrofons oder im Publikum ablenken. Der Moderator ist beeindruckt von so viel Gehorsam. „Ich hoffe, dass du weißt, was du für einen Hund hast“, sagt er. Jacqueline Strüber nickt und schaut zu ihrer Bulldogge. „Mit ein bisschen Training ist das genau so ein Hund, wie wir ihn im Finale suchen. Du bist im Recall!“

Info „Das Dogtalent“ hat am 30. November das Finale Die Show Erstmals gab es bei der „Hundemesse“ ein Casting für Hunde. Die Show „Das Dogtalent“ sucht bundesweit Hundebesitzer, die mit ihren Tieren ein fünfminütiges Programm aufstellen. Das Finale Am 30. November präsentieren sich die zwölf besten Teilnehmer in der Stadthalle in Hagen beim Finale vor einer Jury.

Bereits zum achten Mal war „Die Hundemesse“ am Samstag und Sonntag in Mönchengladbach zu Gast. Außer Vorträgen und Workshops brachte vor allem das offene Casting des Formats „Das Dogtalent“ immer wieder Besucher vor und – wie bei Strüber und ihrem Hund – auch auf die Bühne. Ausgedacht haben sich das Format Hundetrainer Dirk Lenzen und Moderator Klaus Kirchhoff. Die Idee: eine Art „Supertalent“ für Hunde, die älter als zwölf Monate sind. Erlaubt ist, was in eine fünfminütige Show passt, tiergerecht ist und für Unterhaltung sorgen soll.

Seit Anfang des Jahres tourt Moderator Kirchhoff für die Show über die Messen der deutschen Städte – immer auf der Suche nach den neuesten Talenten. Etwa 380 Hunde hat er mittlerweile schon gecastet. Ende November soll es mit zwölf Hunden aus ganz Deutschland ein großes Finale in der Stadthalle Hagen geben. Worauf achtet der Moderator bei seinen Teilnehmern? „Der Hund und sein Besitzer müssen als Team auftreten. Und das Wichtigste ist natürlich, dass der Hund Spaß hat.“ Viele Leute würden vor den Shows immer sagen, dass ihr Hund ja nichts könne. Am Ende stelle sich aber oft das Gegenteil heraus. „Die Leute haben einfach Angst, auf die Bühne zu gehen“, sagt der Moderator.

Auch neben dem Casting haben die Besucher auf der Messe an einigen Ständen die Möglichkeit, ihre Hunde für einen Augenblick zu Stars zu machen. In einer Ecke hat sich die Fotografin Jutta Stegers mit einem weißen Hintergrund und Scheinwerfern ihr kleines Studio aufgebaut. Die Hunde Fibi und Daisy sitzen in der Mitte auf einer schwarzen Markierung und schauen aufmerksam zu ihrer Besitzerin Ramona Hanek, die sich auf den Boden hockt und mit ihrer Hand ein Zeichen gibt. Die Fotografin nutzt den Moment, lässt noch einmal mit dem grünen Ball in ihrer Hand quietschen und drückt auf den Auslöser. Es blitzt ein paarmal – dann kann sich die Besitzerin die Bilder auf einem Tablet anschauen. Die Fotos bekommen die Kunden per Mail zugeschickt, damit sie die Datei später auch für Facebook oder Instagram verwenden können. Die Entscheidung für das richtige Foto fällt da nicht immer leicht.