Vakanter Posten in Mönchengladbach Wer wird neuer Stadtdirektor?

267 Tage – genau so lange währte die Amtszeit von Dörte Schall als Stadtdirektorin Möchengladbachs. Fast zehn Jahre lang war die SPD-Politikerin als Beigeordnete unter anderem für Soziales in der Stadtverwaltung tätig gewesen, bevor sie als Sozialministerin in die rheinland-pfälzische Landesregierung wechselte. Während ihr vakanter Posten als Dezernentin nun neu ausgeschrieben wird und die SPD sich in der Ampel-Kooperation im Stadtrat das Vorschlagsrecht für die Nachfolge ausbedungen hat, ist für den Posten des Stadtdirektors alles etwas unklarer. Denn einen Kandidaten oder eine Kandidatin, der oder die sich regelrecht aufdrängen würde, gibt es diesmal gar nicht. Auch wenn Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) sagt: „Alle können das.“