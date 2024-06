Sturmwarnung in Mönchengladbach Public Viewing zur EM im Biergarten von Haus Erholung abgesagt

Die Warnungen kursierten seit dem frühen Dienstagmorgen (18. Juni): Ein schwerer Sturm mit Starkregen soll am Nachmittag auch über das Rheinland ziehen. Sogar Tornados seien örtlich möglich. In Dortmund und Düsseldorf wurden vorsorglich mit Blick auf die Spiele am Nachmittag und am Abend die Fan-Zonen gesperrt. Das Public Viewing wurde abgesagt. In der westfälischen Stadt sollen am Abend die Türkei und Georgien aufeinandertreffen. Es wird angesichts vieler türkischstämmiger Bürger mit einem hohen Fan-Aufkommen gerechnet.