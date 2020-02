Feuerwehreinsatz : Sturmtief beschädigte Grundschule Holt

Mönchengladbach Weil ein 150 Quadratmeter großes Blechdach von einem Gebäudeteil durch eine starke Böe gelöst wurde, rückte die Feuerwehr aus.

In der Grundschule Holt findet der Unterricht zurzeit in den Räumen des offenen Ganztags statt. Der Grund: Das Sturmtief „Sabine“ hatte auch die Katholische Grundschule Holt getroffen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hatte sich in der Nacht zum Montag ein 150 Quadratmeter großes Blechdach von einem Gebäudeteil durch eine starke Böe gelöst. Das betroffene Schulgebäude, ein Schulpavillon mit zwei Klassenräumen, ist nach Überprüfung durch die Feuerwehr weiter nutzbar, da die Statik nicht betroffen sei. Eine Dachdeckerfirma ist damit beauftragt, die konstruktionsbedingten Löcher in den Dachbahnen provisorisch zu verschließen, damit der Gebäudeteil wieder genutzt werden kann.