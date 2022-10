Kultur in Mönchengladbach : „Küchentheater“ zeigt Stück über den Tod

Die Amateurschauspieler der „Theaterküche“ proben für die Aufführung ihres neuen Stücks. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In der Aufführung „Zurück ins Leben“ des Ensembles geht es ebenso um Verlust wie den ersten Schritt zur Heilung. Wann es aufgeführt wird und wo Karten erhältlich sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Jamil weiß nicht mehr weiter: Nach dem Tod seiner kleinen Tochter gerät sein Leben aus den Fugen, er verliert den Halt. Das ist die emotionale Ausgangssituation des aktuellen Stücks „Zurück ins Leben“ vom Ensemble „Küchentheater“. „Wir wissen, dass gerade das Thema Tod eines Kindes heftig ist“, sagt Regisseur Dietmar von der Forst.

Doch das Stück soll nachträglich auch ein Beitrag zur Woche der seelischen Gesundheit sein und einen vielleicht ersten Schritt zur Heilung darstellen. So wird auch Jamil im Laufe der Geschichte von Menschen unterstützt, die ihn nicht aufgeben wollen. „Wir sind keine Fachleute und geben keine Therapievorschläge. Doch es ist uns wichtig zu zeigen, dass man sich in der Not Hilfe holen sollte. Das wollen wir dem Publikum mit auf den Weg geben“, sagt von der Forst, der auch Theaterpädagoge ist.

Die Premiere des Stücks wird am Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr in der Kulturküche an der Waldhausener Straße 64 aufgeführt. Eine weitere Vorstellung folgt am Freitag, 4. November, ebenfalls um 19.30 Uhr.

Die Darsteller werden mittig im Raum agieren, sodass sie von den Zuschauern mit Sitzplätzen auf der kleinen Bühne und beim Eingang umringt sind. „In diesem intimen Charakter ohne Barrieren reicht normale Lautstärke. Da kann man auch leise Szenen gut ausspielen“, sagt der Theaterpädagoge. Er entwickelte die Idee, schrieb den Szenenablauf, aber keine Dialoge. Stattdessen brachten die Ensemblemitglieder für die Freistellen eigene Gedanken ein. „Jeder hat Verlusterfahrungen. Wir zeigen davon die Summe unserer Erfahrungen“, sagt von der Forst. Die Freiheit, mitgestalten zu können, sei für ihn der Hauptgrund, zum vierten Mal mit der Gruppe aufzutreten, sagt Walter Domes. „Das hat schon was, wenn man nachher sagen kann, wir haben unser Stück gespielt.“ Domes ist Teil des aus Amateurschauspielern bestehenden Ensembles.

Ist die Struktur auch vorgegeben, wird der Text nicht aufgeschrieben. Er könnte sich bis zur Premiere und bei späteren Folgeterminen noch ändern, aber nicht während der Aufführung. Denn beim ernsten Thema müsste jedes Wort gut abgewogen sein, um keinen zu verletzen, so Domes. Jede Figur im Stück habe einen durchdachten Charakter. Heike Busch erinnert sich an eine Zeit, als sie davon träumte ein „richtiges“, also ausgeschriebenes Stück zu spielen. Inzwischen aber sei ihr die freie Entwicklung in der Gruppe viel lieber. Denn alle seien in der Zusammenarbeit sehr offen.