Uraufführung am Samstag : Ein Stück über Frauen und Leben im Nord-Irak

Interviews im Nord-Irak: Das Stück der Schweizer Regisseurin Anina Jendreyko beschäftigt sich mit dem Leben und der Kultur der Ezidinnen und Eziden. Foto: Anina Jendreyko

Rheydt „Jin Jiyan - Der Aufbruch“ ist dokumentarisches Theater über jesidische Frauen im Nord-Irak. Regisseurin Anina Jendreyko hat es mit deutschen und kurdischen Schauspielern erarbeitet. Am Samstag ist Uraufführung im Studio.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Kaumanns

Schon die Musik lohnte einen Besuch im Theaterstudio. Was Sozin Elenya mit ihrer kehligen Stimme und der Langhalslaute Tembur, Syleyman Carnewa auf der Langhalsflöte Bilur und Metin Yilmaz mit seiner fulminanten Stimme an prickelnden und schwingenden, gleichermaßen von Erotik und Wehmut kündenden Liedern aufführen, schlägt sofort in den Bann. Die vorzüglichen Musiker jedoch, Top-Stars der kurdischen Community nicht nur in Deutschland, sind nur einer von drei Strängen, aus denen „Jin Jiyan – Der Aufbruch“ geflochten ist.

Das Stück der der Schweizer Regisseurin Anina Jendreyko, mit dessen Premiere am Samstag die Reihe „Außereuropäisches Theater“ in der Intendanz von Michael Grosse die neunte Auflage erfährt, verhandelt einen der schrecklichen Aspekte der Kämpfe im Irak, an dem neben dem IS, den Großmächten USA und Russland, Irak, Syrien, Iran auch kurdische Truppen beteiligt sind oder zumindest waren.

Info Stück ist gefördert vom Ezidischen Frauenrat Termine „Jin Jiyan – Der Aufbruch“ wird im Rahmen der Reihe „Außereuropäisches Theater“ uraufgeführt. Premiere ist am Samstag, 6. April, 20 Uhr, im Studio. Weitere Vorstellungen: 16. April, 3., 8. und 26. Mai, Stückeinführungen jeweils 19.15 Uhr. Förderung durch Ezidischer Frauenrat, Goethe-Institut im Irak und Theaterfreunde Krefeld Karten 02166 6151100 oder www.theater-kr-mg.de

Die Volksgruppe der Jesiden, Anhänger einer uralten monotheistischen Naturreligion, Teil und Minderheit der – in der Mehrheit alevitischen – Kurden, wäre beinahe vom IS vernichtet worden. Die Kämpfe um das Jesiden-Zentrum Shengal in Nord-Irak gelangten 2014 ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, als rund 200.000 Jesiden in letzter Minute die Flucht aus der Gebirgsregion nach Syrien gelang. Viele jesidische Frauen und Kinder wurden versklavt, die Jesiden kehren nur zögerlich in ihre einstige Heimat zurück.

Anina Jendreyko, die Schauspieldirektor Matthias Gehrt 2016 zu diesem Theaterprojekt ermunterte, hat seitdem zwei Reisen in den Irak unternommen, vor Ort vor allem mit Frauen Interviews geführt über die Situation des Aufbruchs aus der Heimat. Ihr Stück erzählt aus Sicht einer jesidischen Kämpferin – hier die kurdische Schauspielerin Hevin Tekin – die dramatischen Geschehnisse.

Dritter Strang (neben der Musik) des rund 90-minütigen Abends sind Videos, die aus der riesigen Fülle von Material, das auf den Reisen zusammenkam, kondensiert wurden. Sie werden live von den Ensemblemitgliedern Vera Maria Schmidt, Eva Spott und Adrian Linke ins Deutsche übersetzt und gespielt, so dass sich eine Art dokumentarisches Theater einstellt. Alle drei Schauspieler haben auf einer dritten Reise zusammen mit Jendreyko den Nord-Irak und Shengal besucht. Und können nun auf diese Erfahrungen bauen.

„Jin Jiyan“, der Titel kombiniert die beiden kurdischen Worte für Frau und Leben – das das Wort für Frau enthält –, ergreift Partei für eine religiöse Minderheit, die zum großen Teil in der Diaspora lebt. Wie rund 20 Zuhörer bei der Matinee erfuhren, beherbergt Deutschland mit 200.000 Männern und Frauen die größte Jesiden-Community weltweit.