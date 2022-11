Studie der Hochschule Niederrhein : Was Arbeitnehmern im Job am wichtigsten ist

Was Arbeitnehmern im Job am wichtigsten ist

Mönchengladbach Eine Studie der Hochschule Niederrhein zeigt auf, was am meisten zur Zufriedenheit der Mitarbeiter beiträgt – es ist nicht die Bezahlung.

Arbeitnehmern sind das Betriebsklima und die Gleichbehandlung aller Kollegen in den Betrieben am wichtigsten. Das ist das Ergebnis einer Studie zur Arbeitgeberqualität und zur Arbeitszufriedenheit der Hochschule Niederrhein . Auf einer Skala von 1 (sehr unwichtig) bis 6 (sehr wichtig) kam das Betriebsklima auf den höchsten Durchschnittswert von 5,65. Die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter erreichte einen Durchschnittswert von 5,56 unter den Befragten. Partnerschaftliche Führung und flexible Arbeitszeitgestaltung wurden als dritt- und viertwichtigste Aspekte bei der Arbeitszufriedenheit ermittelt.

„Wir haben im Jahr 2015 zuletzt überprüft, welche besonderen Ansprüche die Beschäftigten an ihre Arbeitgeber haben und in welchem Maße diese tatsächlich erfüllt werden“, sagt Alexander Cisik, Professor für Wirtschafts-, Organisations- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein. „Besonders der Fachkräftemangel stellt für viele Unternehmen ein gravierendes Problem dar; die richtigen Mitarbeitenden zu gewinnen und zu binden ist zu einer existenziellen Frage geworden. Dann hilft es zu wissen, was die Mitarbeitenden wirklich wollen.“