Fachvortrag in Mönchengladbach Pharma-Versuche an Heimkindern im Fokus

Auf Einladung des Vereins referierte Fangerau in dessen Geschäftsstelle an der Hofstraße und lernte dabei ehemalige Heimkinder aus dem Josefshaus und der Hephata-Stiftung, die zu den Betroffenen des Medikamentenmissbrauchs gehören könnten. „Das Land will eine Aufarbeitung dessen, was in den 1950er und 1960er Jahren in den Heimen mit Arzneimitteln passiert ist“, sagt Fangerau, der betont, dass es sich um ein historisches und nicht um ein medizinisches Forschungsprojekt handelt. Sein Ziel ist es, Ende 2024 einen Bericht vorzulegen, der den Arzneimittelmissbrauch bei Heimkindern dokumentiert.