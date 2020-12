Wirtschaft in Mönchengladbach : Wie Unternehmen durch die Corona-Krise kommen

Wirtschaft in Mönchengladbach

Die Niederlassung der Commerzbank in Mönchengladbach am Bismarckplatz. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Viele Betriebe sind stark getroffen, 15 Prozent sind in ihrer Existenz bedroht. Dennoch wollen viele Unternehmen die Krise nutzen und die Digitalisierung im kommenden Jahr vorantreiben, so eine Studie der Commerzbank für den Niederrhein.

Mehr als jedes dritte Unternehmen in der Region ist von der Corona-Krise stark getroffen. Das geht aus der Studie zum Krisenmanagement von Unternehmen der Commerzbank hervor. Demnach sind 38 Prozent der Unternehmen am Niederrhein von der Corona-Krise stark getroffen worden, wobei die Befragung vor Beginn des zweiten Lockdowns stattgefunden hat. Für 15 Prozent der befragten Betriebe ist die Krise sogar existenzbedrohend.

Für die Studie wurden Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Region im bundesweiten Vergleich gut abschneidet. „Der Niederrhein ist stark eigenkapitalfinanziert, das trägt dazu bei, dass die Unternehmen in der Region besser durch die Krise kommen“, sagt Roland Pastoors, Leiter Unternehmerkunden in der Niederlassung der Commerzbank in Mönchengladbach.