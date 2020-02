Kommentar zu den Bauplänen : Studie über neuen Busbahnhof jetzt vorlegen

Meinung Mönchengladbach Wie die Planer zu ihrer Einschätzung gelangen, darf dem Bürger nicht verborgen bleiben.

Gefühlt 99,9 Prozent der Gladbacher sind sich einig: Es ist gut, wenn Haus Westland endlich abgerissen wird. Und es ist gut, wenn es einen neuen Busbahnhof gibt. Beim Busbahnhof ist man vor 20 Jahren Fehler eingegangen, die man heute beseitigen möchte. Dafür ist es umso wichtiger, dass alle Fakten präsentiert werden. Dazu gehören auch Machbarkeitsstudien von Planungsbüros über die Funktionalität des künftigen Busbahnhofs. Bisher hat die Stadt nur darüber informiert, dass es eine solche Studie gibt. Wie die Planer aber zu ihrer Einschätzung gelangen, liegt im Verborgenen. Wer so vorgeht und diesen so wichtigen Teil Stadtreparatur nicht gut erklärt, darf sich nicht wundern, wenn Diskussionen im luftleeren Raum stattfinden und nun auf Drängen der Grünen eine Sondersitzung des Rates am Montag stattfinden wird. Es wird höchste Zeit, dass alle Pläne und Studien offengelegt werden. Dafür ist der Busbahnhof zu wichtig.