Gesundheit : Studentin gewinnt Preis für Arbeit über Krankenhaus-Logistik

Die Preisträgerin Melanie Hagemann. Foto: Leipziger Messe GmbH / Uwe Frauendorf/Uwe Frauendorf

Mönchengladbach Melanie Hagemann hat sich 1000 Euro verdient – und zwar mit Nachdenken über die Logistik in Krankenhäusern. Die 26-Jährige ist Absolventin des Studiengangs Health Care Management am Fachbereich Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein und hat den Leipziger Nachwuchspreis für Krankenhauslogistik gewonnen für ihre Arbeit zum Thema „Logistik-Benchmarking in Krankenhäusern der Maximalversorgung“.

In der Arbeit der 26-Jährigen ging es nach Angaben der Hochschule darum, die Logistik in Krankenhäusern zu verbessern. Dazu analysierte Hagemann für den Zeitraum März 2017 bis Februar 2018 die Daten von zwölf Kliniken. Sie ermittelte Kennzahlen zu Qualität, Kosten und Produktivität und verglich diese klinikübergreifend und im Zusammenhang untereinander. Ziel war es, zu prüfen, ob sich aus den Logistik-Daten Vergleichsmaßstäbe und Handlungsempfehlungen für die Krankenhäuser ableiten lassen.

„Krankenhauslogistik ist ein sehr spannendes und weitreichendes Fachgebiet, das von den Kommilitonen oftmals unterschätzt wird“, sagt Melanie Hagemann, die ihre Leidenschaft für das Thema durch die Messe „med.Logistica“ entdeckt hat. Die Master-Absolventin kommt aus Bad Soden-Salmünster und hat an der Hochschule Coburg den Bachelor Integrative Gesundheitsförderung studiert, ehe sie für das Masterstudium Health Care Management an die Hochschule Niederrhein wechselte. Im Dezember hat sie ihr Studium dort abgeschlossen, seit April arbeitet sie als Projektmanagerin bei der Klinikum Darmstadt GmbH, einem Krankenhaus der Maximalversorgung.

Betreuer der Arbeit war Professor Dr. Hubert Otten, Leiter des Kompetenzzentrum e-Health und Professor für Technische Systeme, Betriebsorganisation und Logistik in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Über die Vergabe des Leipziger Nachwuchspreises für Hagemanns Arbeit hat eine Fachjury von Vertretern aus Wissenschaft, Industrie und Praxis entschieden.

