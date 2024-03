Vorfall in Mönchengladbach Stromausfall während Probealarm in Windberg

Mönchengladbach · Am Donnerstagvormittag fiel in einigen Bereichen in Mönchengladbach die Stromversorgung aus – ausgerechnet mit Beginn des Probealarms. Der Versorger NEW machte auch am Freitag noch keine Angaben zur Ursache.

15.03.2024 , 18:02 Uhr

Welche Auswirkungen der Stromausfall am Donnerstag hatte, war auch am Freitag noch nicht klar. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Am Donnerstagvormittag ist es im Bereich Windberg und Großheide in Mönchengladbach zu einem Stromausfall gekommen. Der fiel zeitlich zusammen mit dem landesweiten Probealarm, wie Anwohner unserer Redaktion berichteten: „Um 11 Uhr, als die Sirenen losgingen, war auf einmal auch der Strom weg“, sagte ein Anwohner der Hans-Böckler-Straße. Der Ausfall dauerte mehrere Minuten an. Warum es dazu gekommen ist, wie viele Haushalte betroffen waren und wie lang der Ausfall dauerte, das konnte eine NEW-Sprecherin am Freitag auch 30 Stunden nach dem Vorfall noch nicht sagen. Es habe offenbar eine Störung in einem vorgelagerten Netz gegeben. Der Vorfall habe aber nichts mit dem Alarm zu tun, hieß es.

(angr)