Blackout in Mönchengladbach : Stromausfall in Teilen der Stadt während des Gewitters

So sah der Stromausfall in der Nacht zu Mittwoch auf der Aachener Straße in Höhe des Nordparks aus. Das Licht aus anderen Teilen der Stadt ist am nächtlichen Himmel zu sehen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Für sechs Minuten waren Teile Mönchengladbachs in der Nacht zu Mittwoch ohne elektrischen Strom. Was der Grund dafür war, und aus welchen Stadtteilen Nutzer vom Blackout berichten.

In Mönchengladbach ist es in der Nacht zu Mittwoch, 7. September 2022, zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Grund war eine Störung in einer Hochspannungsleitung, die von 1.11 bis 1.17 Uhr ausfiel, wie der Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage mitteilte. Bei dem Ausfall habe es sich um eine Schutzeinrichtung gehandelt, die aufgrund des Gewitters in der Nacht ausgelöst habe, sagte eine Westnetz-Sprecherin. „In der Nähe muss es einen Blitz gegeben haben. Dann lösen die sehr sensiblen Schutzvorrichtungen schon mal aus. Das ist nicht ungewöhnlich.“ Einen Blitzeinschlag habe es rund um die betroffene Hochspannungsleitung allerdings nicht gegeben.

Der Ausfall hat Auswirkungen auf die Stromversorgung in Mönchengladbach. Die Verteilstationen Speick-Süd, Rheydt-Ost und Rheydt-West waren zwischenzeitlich deshalb nicht mit Elektrizität versorgt. Die Folge waren Stromausfälle in einzelnen Bereichen etlicher Stadtteile: Verbraucher meldeten Stromausfälle etwa in Rheydt, Speick, aber auch in Rheindahlen, Holt und Hardt. Ganze Straßenzüge waren deshalb dunkel, weil auch die Straßenbeleuchtung ausfiel – so war es etwa auch auf der Aachener Straße in Höhe des Nordparks. In sozialen Netzwerken waren Videos zu sehen, die dunkle Stadtteile zeigten, die nur kurz von zuckenden Blitzen erleuchtet wurden. Nutzer berichteten auch von einem etwa zehn Minuten langen Blackout im Bereich Kreis Heinsberg.