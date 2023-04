Versorgung in Mönchengladbach Stromausfall im Netz der NEW

Mönchengladbach · Am Mittwochnachmittag, 12. April, kommt es im Netz der NEW zu einer Störung. Deshalb sind am Abend Teile von Odenkirchen, Jüchen und Korschenbroich ohne Strom. Was bisher bekannt ist.

12.04.2023, 18:29 Uhr

Ein Strommast mit Freileitungen (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In Odenkirchen ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren nach Auskunft der Störungsstelle der NEW vor allem mehrere Jüchener Stadtteile, Teile von Grevenbroich, Korschenbroich-Steinforth und Odenkirchen. Grund war eine Störung im Mitelspannungsnetz, hieß es bei der NEW-Störungsstelle. Der Strom war um kurz vor 18 Uhr weg. Eine Anfrage zum Grund und Ausbreitung der Störung ließ die NEW bisher unbeantwortet.

(angr)