Stromausfall in Mönchengladbach Bagger kappt Stromkabel an Problem-Baustelle Neukrapohl

Ein Bagger mit Bohraufsatz hat am Freitag, 9. Februar, gegen 12.30 Uhr ein Stromkabel am Rand der Baugrube an der Straße Neukrapohl gekappt und für einen Stromausfall gesorgt. Wie ein Techniker vom Stördienst der NEW vor Ort berichtete, handelte es sich um eine Hauptleitung, die die Häuserseite mit den geraden Hausnummern mit Strom versorgt. Unmittelbar darunter verlaufe auch eine Gasleitung.