Wie Google Street View in Mönchengladbach unterwegs ist : NEW erfasst Geodaten in der Stadt

Mit diesem Transporter lässt der Stromanbieter New Netz die Straßen Mönchengladbachs vermessen. Foto: Geotechnik GmbH Kempen

Mönchengladbach Die Straßen in der Stadt werden mit Kameras und Sensoren vermessen.Wie New Netz die Daten für Bauvorhaben nutzen will und warum die Telekom sie kaufen möchte.