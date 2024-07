Starkregen in Mönchengladbach Strom- und Ampelausfälle im Stadtgebiet

Erst regnete es, dann goss es in Strömen. Kurz nach 9.30 Uhr setzte am Freitag, 12. Juli, in Mönchengladbach der Starkregen ein, und kurz danach ging an mehreren Stellen in der Stadt das Licht aus. Wegen Netzausfällen wurden in vielen Haushalten Kerzen aufgestellt, Kaffeemaschinen hatten erst einmal Pause. Betroffen waren auch Ampeln.