Tierschutz in Mönchengladbach Ampel-Streit wegen Katzenkastration

Seit einem gefühlten Jahrzehnt beschäftigen sich Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter in Mönchengladbach mit der Katzenschutzverordnung. Im Januar soll sie eigentlich in Kraft treten. Ab dem Zeitpunkt muss jeder Katzenhalter, der nicht garantieren kann, dass sich sein Tier nur in der Wohnung oder in gesicherten Ausläufen aufhält, seine Katze kastrieren und chippen lassen. Streuner, die keinen Besitzer haben, werden dann eingefangen und ebenfalls sterilisiert.