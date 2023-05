Schulstreit in Mönchengladbach Ärger um Grundschule Waisenhausstraße wird schärfer

Der geplante Umzug eines Jahrgangs der Grundschule Waisenhausstraße an einen Teilstandort an der Wilhelm-Strauß-Straße sorgt weiter für Ärger. Am Freitag trafen sich rund zwei Dutzend Eltern und Schüler zu einer Kundgebung vor der Schule an der Waisenhausstraße, um gegen den Umzug von vier Klassen zu protestieren. „Wenn man Raum für mehr Grundschulkinder braucht, dann kann man den doch für diese Kinder suchen und nicht unsere Kinder aus der Schule rausschmeißen“, schimpft Mutter Fatiha Atoui. Die Linken, die die Kundgebung initiiert hatten, betonten, es gebe eine Liste, auf der 56 Eltern unterschrieben hätten gegen die Auslagerung. „Wäre das auch in Eicken oder anderen wohlhabenderen Standorten passiert? Ich glaube nein“, sagte Parteichefin Sabrina Krause.