Auswirkungen für Mönchengladbach Streit um Rheinwasser für den Tagebau

Der Braunkohle-Tagebau soll 2030 Geschichte sein, und das Restloch soll zu einem See werden. Wenn Rheinwasser das Restloch des Braunkohletagebaus füllt, sollen nach neuer Planung mehr als 70 Hektar des Gewässers auf Gladbacher Gebiet liegen. Doch darum, wie das Wasser aus dem Rhein in den Tagebau gelangt, entbrennt in der Region ein Streit. In Dormagen etwa formiert sich Widerstand gegen den Bau der Rheinwasser-Transportleitung. Der Knackpunkt: Falls es wegen einer juristischen Auseinandersetzung zu Verzögerungen beim Bau des 45 Kilometer langen, unterirdischen Röhren-Systems kommt, könnte das gravierende Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt in der Region haben.