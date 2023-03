Großprojekt in Mönchengladbach Streit um Stopp für Rathaus-Neubau

Die Stadt will den Bürgerservice und die Arbeitsbedingungen der Verwaltungsangestellten verbessern und den Innenstadtkern von Rheydt stärken – und das alles Kostenpflichtiger Inhalt trotz des Stopps der Pläne für einen Rathaus-Neubau in Rheydt. Darum gab es in der Sitzung des Stadtrates am Mittwochnachmittag, 29. März, zweieinhalb Stunden Streit. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) betonte, an den drei Zielsetzungen habe sich nichts geändert. Ein Rathaus-Neubau aber sei angesichts von Kostenpflichtiger Inhalt jetzt vorliegenden Gesamtkosten von 379 Millionen Euro in dieser Form „nicht generationengerecht finanzierbar. Das können wir nicht darstellen, deshalb ist das der einzige vertretbare und verantwortbare Weg“, so Heinrichs. „Was wir jetzt angehen, muss so gut überlegt sein, dass es auch wirklich klappt und wir mittelfristig Verbesserungen erreichen.“