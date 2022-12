Ernstfall in Mönchengladbach Streit um Plan für Katastrophenschutzlager

Die Corona-Pandemie, eine Flut mit über 180 Todesopfern, Krieg in Europa – in den vergangenen Jahren wurde mehr als einmal deutlich, wie schnell es zu einer Krise kommen kann. Um in Mönchengladbach auf Notfälle vorbereitet zu sein, wollen die Ampel-Fraktionen, dass ein Katastrophenschutzlager in der Stadt gebaut wird. Das geht aus einem Haushaltsantrag hervor, den SPD, Grüne und FDP unter anderem dem Finanzausschuss durchsetzten.