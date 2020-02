Nahverkehr in Mönchengladbach : Streit im Rat um neuen Busbahnhof

Haus Westland (links) und der bisherige Busbahnhof sollen abgerissen werden. Bis zur Kante der Hindenburgstraße wird neu gebaut, der kleinere Busbahnhof soll dann näher an den Hauptbahnhof (rechts) rücken. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach In der Sondersitzung lehnte der Rat einen Stopp des Grundstücksverkaufs an den „19 Häuser“-Investor Bema ab. Eine erste Untersuchung für einen kleineren Busbahnhof liegt jetzt vor.

Die Grundstücke auf dem Europaplatz, die für die Bebauung mit dem Großprojekt „19 Häuser“ notwendig sind, sollen am heutigen Dienstag an den Investor verkauft werden. Daran änderte auch eine auf Drängen der Grünen eilig einberufene Ratssitzung am Montagnachmittag nichts. CDU und SPD lehnten den Antrag der Grünen ab, die vom Aufsichtsrat der für den Grundstücksverkauf zuständigen Stadttochter EWMG verlangt hatten, dem Verkauf nicht zuzustimmen.

Die Baukante der „19 Häuser“ soll an die Hindenburgstraße heranrücken, der Europaplatz somit erheblich verkleinert werden – und damit auch der Busbahnhof von jetzt 39 auf dann 27 Bushaltestellen reduziert werden. „Auf der verbleibenden Fläche kann ein moderner Mobilitäts-Hub nicht umgesetzt werden“, sagte Grünen-Ratsherr Boris Wolkowski. Zudem seien viele Inhalte der Planungen derzeit noch nicht klar, ein Verkauf käme deshalb zu früh. „Auch ist die Finanzierung noch nicht geklärt, wer in so einer Lage einem Verkauf zustimmt, handelt fahrlässig“, sagte Wolkowski.

EWMG-Chef Ulrich Schückhaus entgegnete, der Investor brauche Planungssicherheit. Der Kaufvertrag stehe aber ohnehin unter dem Zustimmungsvorbehalt des Rates, ebenso der gesamte Bebauungsplan. Außerdem gebe es Fristen, die eingehalten werden müssten. „Der alte Busbahnhof muss bis zum 30. Juni 2021 abgerissen sein, auch das ist eine Voraussetzung“, sagte Schückhaus. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan soll im Sommer gefasst werden. Planungsdezernent Gregor Bonin sagte, der jetzige Busbahnhof sei für die NEW zu groß, nicht barrierefrei, biete keinen Witterungsschutz, der Autoverkehr störe, und es bestehe ein Instandhaltungsstau. Torben Schultz (Linke) verlangte, den gesamten Prozess auszusetzen, bis eine belastbare Machbarkeitsstudie mit Verkehrssimulation vorliegt. Die Einschätzung eines Planungsbüros liegt zwar vor. „Das ist aber keine Einschätzung über die Leistungsfähigkeit“, sagte FDP-Fraktionschefin Nicole Finger. NEW-Aufsichtsrat Felix Heinrichs (SPD) betonte, der Veränderungsbedarf sei angesichts der Mängelliste des Busbahnhofs klar, gab aber auch zu: „Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob das funktionieren wird, aber dazu müssen wir doch erstmal die weiteren Planungen abwarten.“ Erste Details dazu könnten laut Heinrichs im April vorliegen. Bisher ist dies bekannt:

Wie soll der neue Busbahnhof aussehen? In dem Bericht zum Einplanungsantrag an den Fördermittelgeber VRR gehen die Planer vom Ingenieurbüro Lindschulte davon aus, dass direkt vor dem Hauptbahnhof drei Streifen mit Bushaltestellen Platz finden. Parallel zum Bahnhofsgebäude sollen fünf Haltestellen in sogenannter „Sägezahnaufstellung“ Platz finden (in dieser Aufstellung können Busse unabhängig voneinander an- und abfahren). Dann folgt eine Fahrbahn und dann eine Haltestelleninsel mit Überdachung. Und an dieser Insel sollen südlich fünf weitere und nördlich vier weitere Buspositionen Platz finden, alle ebenfalls in „Sägezahnaufstellung“. Dann folgt die Hindenburgstraße, die nur noch für Busverkehr und Fahrräder freigegeben ist. Für Autos ist der Europaplatz demnach gesperrt.

Das ist aber nur ein Teil des geplanten neuen Busbahnhofs. An der Sittardstraße sind vier Haltestellen in Längsaufstellung und an der Goebenstraße drei neue Bussteige vorgesehen. An der unteren Hindenburgstraße sollen auf beiden Seiten Haltestellen in Längsaufstellung entstehen. Nur Anwohner sollen dort mit dem Auto fahren dürfen. Für die Humboldtstraße stellen sich die Planer zwei Bushaltestellen vor, die aber „zukunftsweisend für die E-Mobilität ausgestattet“ sein sollen. Alle Bussteige sollen barrierefrei sein.

Was soll besser werden? Die Planer sehen im Ausschluss des Autoverkehrs eine deutliche Verbesserung, die Unfallwahrscheinlichkeit sinke und die Reisezeit verkürze sich. Fußgängerwege würden gesondert gekennzeichnet, dort sollen die Fußgänger dann auch „bevorrechtigt“ sein. „Die große Haltestelleninsel in der Mitte sorgt für einen sicheren und komfortablen Umstieg der Fahrgäste“, so die Planer. Durch das Dach seien die Fahrgäste vor Regen geschützt. An den nicht überdachten Bussteigen sollen insgesamt 18 Fahrgastunterstände gebaut werden.

Wohin mit dem Kundencenter? Das stellen sich die Planer neben dem Hauptbahnhof vor, wo nun Minicar und die Bundespolizei untergebracht sind. Grünen-Fraktionschef Karl Sasserath kritisierte das: „Das bedeutet, man muss diesen Platz erst noch finden. Damit haben wir überhaupt keine Übersicht über Folgekosten.“