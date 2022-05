Körperverletzung in Mönchengladbach : Streit um Paketzustellung eskaliert in Odenkirchen

Mönchengladbach Ein Paketbote und ein Empfänger gerieten so sehr in Streit, dass es offenbar zu Handgreiflichkeiten kam. Auch mit einer Waffe soll gedroht worden sein.

An einem Mehrfamilienhaus in Odenkirchen ist es am Montag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Paketzusteller und dem 28-jährigen Empfänger gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, eskalierte der Streit so, dass er schließlich in einer Sachbeschädigung, einer wechselseitigen Körperverletzung und der Sicherstellung einer Schusswaffe mündete.

SEK-Einsatz an Schule in Dinslaken

SEK-Einsatz an Schule in Dinslaken : 19-Jähriger führt Polizei zu vergrabener Schreckschusswaffe

Ermittlungen der alarmierten Polizeibeamten ergaben, dass dem 28-Jährigen in der Vergangenheit ein Waffenbesitzverbot erteilt wurde. Während der Befragung leugnete er allerdings im Besitz einer Waffe zu sein. Nach Erwirkung eines richterlichen Beschlusses wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe in einem Blumenkasten und einen Koffer mit Magazinen.

Vor einem knappen Jahr hatte die Polizei einen ähnlich eskalierten Streit gemeldet. In Rheydt wurde ein Bote dabei gesehen, wie er trotz eines am Briefkastenschlitz angebrachten Hinweises „Reklame unerwünscht“ Pizza-Werbeflyer einwerfen wollte. Ein 55-Jähriger und weitere Zeugen sprachen den Mann daraufhin an. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Bote einem Bewohner des Mietshauses ins Gesicht schlug und dann noch eine Fensterscheibe am Hauseingang beschädigte.