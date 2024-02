Personalie in Mönchengladbach Streit im Rat um neues „Sicherheits-Dezernat“

Gestritten wurde dennoch: Denn Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) baut die Struktur der Dezernate um. Engels Nachfolger wird nicht mehr nur für Bürgerservice, Ordnungsamt und Feuerwehr zuständig sein. Die Fachbereiche Recht sowie Tiergesundheit und Verbraucherschutz gehören künftig mit zum Dezernat III. Dafür werden die Bereiche Personal sowie Organisation und IT zur Chefsache, wandern also in Heinrichs‘ eigenes Dezernat. „Wir wollen ein Dezernat für Service und Sicherheit schaffen, in dem die Stadt die dafür notwendigen Kompetenzen bündelt“, sagte Heinrichs unserer Redaktion zu seiner Motivation. „Dafür suchen wir eine starke Persönlichkeit an der Spitze mit einer klaren Profilierung.“