BV Süd in Mönchengladbach Streitet über das Parken an Wilhelm-Strauß-Straße

Diese „Ausrede“ höre er bereits seit 2008, konterte CDU-Politiker Joachim Roeske. „Bis heute fehlt es aber an einer Gesamtstrategie. Stattdessen müssen wir solche Dinge in Zusammenarbeit mit den Bürgern voranbringen. Das darf eigentlich so nicht sein.“ Peter König (FDP) betonte, dass die CDU selbst lang genug die politischen Möglichkeiten hatte, um das Projekt voranzutreiben. „Außerdem gebe es in diesem Bereich auch mit der Einführung des Bewohnerparkens mehr Autos, als Parkplätze zur Verfügung stehen. Das Problem bleibt also bestehen“, sagte König.